Superstars Coldplay kommen 2024 wieder nach Wien

Neben den unsterblichen Kultklassikern wie „Yellow“ oder dem Tränendrüsendrücker „Fix You“ wissen auch die kommerziellen, neueren Songs im Live-Korsett zu überzeugen. Im „Stars“-Teil ist zu Beginn des letzten Konzertdrittels Party angesagt. Bei „Human Heart“ tanzen Roboterpuppen vom Videoscreen, bevor sich die Musiker selbst Manga-artige Tierkostüme über den Kopf stülpen. Beim famosen „Clocks“ wird die Fußballarena von Ajax Amsterdam in grüne Laser getaucht, bevor die beiden letzten Singles „My Universe“, die Kooperation mit der südkoreanischen Boyband BTS und das Hit-lastige „A Sky Full Of Stars“ noch einmal so richtig anziehen und für ein wortwörtliches Raketenfeuerwerk am Amsterdamer Nachthimmel sorgen. Zum Abschlussteil gehen Coldplay ganz nahbar auf die B-Stage ans andere Stadionende und zelebrieren dort „Sparks“ und das akustisch-entspannte „Magic“. Dazwischen prangen Botschaften wie „If You Want Love - Be Love“ oder „If You Want Peace - Be Peace“ von der Leinwand. Coldplay live ist eine riesengroße Umarmung.