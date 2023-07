Zwei Wanderer im Gesäuse aus Alpinsteig gerettet

Über mehrere Passagen abgeseilt

Rund zwei Stunden nach der Alarmierung erreichten die ersten Bergretter die in Not geratenen Wanderer. Erschöpft und am Ende ihrer Kräfte aber unverletzt wurden die Wanderer über mehrere Kletterpassagen abgeseilt und sicher ins Tal gebracht. „Dazu mussten von den Bergrettern Sicherungspunkte vor Ort in den Felsen gebohrt werden“, erklärt Radaelli. Der kräftezehrende Einsatz endete für die Bergretter und die beiden Wanderer um 6.30 Uhr in Johnsbach - am Ausgangspunkt ihrer Sonnenuntergangswanderung.