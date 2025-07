Der Polizeidirektor zog an der Orgel alle Register

Vikar Hubert Schröcker segnet nun das Instrument. In Betrieb genommen wurde es vom steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Er lebt in Eibiswald, ist passionierter Orgelspieler und ist gelegentlich in der lokalen Pfarrkirche im Einsatz. „Durch diese Orgel soll auch eine Friedensbotschaft in die Welt dringen“, wünscht sich Mulzt. An jedem dritten Donnerstag im Monat soll in der Kapelle des Heims eine Heilige Messe zelebriert werden (ab 18 Uhr).