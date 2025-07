Wasserrutschen: Wo die Gefahren lauern

Auch Zahnverletzungen „klassisches Unfallmuster“

Am häufigsten passierten die Unfälle direkt auf der Rutsche – oft knieend oder im Stehen. In wesentlich geringerem Ausmaß kam es zu Verletzungen beim Zugang bzw. auf der Leiter. Am Schluss der Rutschpartie ist dann vor allem das Gebiss in Gefahr: „Ein klassisches Unfallmuster war das Ausschlagen der Zähne beim Rutschen in Bauchlage am Rutschenende“, sagt Peter Spitzer, Leiter des im Verein Große schützen Kleine eingebetteten Grazer Forschungszentrums für Kinderunfälle.