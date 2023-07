Russischer Insider: Kreml-Chef „lacht“ über NATO

„Heuchlerisches“ Vorgehen

Denn es sei so heuchlerisch, fuhr er fort. Während amerikanische Strategen, die Briten und andere in ihren Kabinetten über ihre Möglichkeiten nachdenken, würden jeden Tag Ukrainer sterben. „Wofür“, beschwerte sich Bondarew. Dieses Vorgehen erwecke den Anschein, dass die Ukrainer erst beweisen müssten, dass sie der NATO-Hilfe würdig seien. Dabei hätten sie das von Anfang an getan, so der Ex-Diplomat.