„Bei uns ist ein Lachen ganz normal“

Ich treffe sie und ihren Mann Elmar in deren Haus in Muntlix. Elmar, der bis zu seiner Pensionierung als Zollbeamter tätig war, hat in seiner Freizeit eine hübsche Gartenlandschaft aus Bambusgewerken geschaffen, mit künstlich angelegtem Bächlein und überdachter Sitzecke, eine Art Oase, in der seine Frau und deren Tochter etwas von jener Heimat erahnen können, aus der sie ursprünglich gekommen sind. Wo er so viele Bambusrohre aufgetrieben habe, frage ich, und Elmar antwortet knapp, er sei einfach zum Gärtner Gehringer nach Rankweil gefahren. Der habe Bambus in rauen Mengen gehabt. Und die große Sitzecke, die habe er in Wien gekauft. Weil sie so groß war, habe er natürlich auch ein ordentliches Vordach aus Bambus bauen müssen.