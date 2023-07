Stuhl kaputt: Betrunkener zuckte in Gastgarten aus

Nach einem Pärchen-Streit in einem Wiener Gastgarten im 15. Bezirk in der Nacht auf Freitag ließ der Mann seiner Wut freien Lauf. Er tobte sich an einem Stuhl aus, indem er diesen gegen einen Tisch schlug. Auch die Polizei konnte den Randalierer nicht beruhigen. Gegen die Festnahme wehrte er sich mit Händen und Füßen.