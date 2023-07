Rösselmühle in Flammen: Brandstifter ausgeforscht

15-Jähriger nach Brand Schulgebäude festgenommen

Nach mehrfachen Brandstiftungen und Sachbeschädigungen von Bruck an der Mur bis in den Bezirk Voitsberg kam eine Beamtin der Polizeiinspektion Bruck an der Mur einem Jugendlichen auf die Schliche. Nach einem Brand in einem leerstehenden Schulgebäude in Bruck an der Mur Anfang Juni konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der Bursche aus Graz-Umgebung wurde nach der Tat festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.