Langes Gfrett um Reparatur von Kaffeemaschine

Am 29. März braucht die Niederösterreicherin das Gerät zur Reparatur in das Geschäft, wo sie gekauft worden war. „Ich bezahlte 99 Euro für einen Kostenvorschlag und mir wurde versichert, dass ich diesen per E-Mail bekommen werde“, schildert sie. Nach etlichen Wochen war aber immer noch nichts im Posteingang.