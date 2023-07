Rekord am Mont Blanc gebrochen - nun droht Ärger

Der Bürgermeister von Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, kündigte an, den Sportler wegen des privaten Hubschrauberflugs zu verklagen. Ugazio war am vergangenen Samstag mit dem Fahrrad in Genua am Mittelmeer aufgebrochen und hatte nach 14 Stunden und 42 Minuten Sonntagfrüh den 4.810 Meter hohen Gipfel des Mont Blanc erreicht.