Wieder mehr Grippetote in Österreich

Deutliche Zunahme seit Corona

Damit wurde die sogenannte Influenza-assoziierte Übersterblichkeit in den Kalenderwochen 40 bis 20 der Jahre 2022/23 von der AGES mit 4020 betroffenen Personen berechnet. Innerhalb der Schwankungsbreite (95-Prozent-Konfidenzintervall) waren es demnach 3578 bis 4462 Grippetote. Im letzten ganzen Winter vor der Corona-Pandemie 2018/2019 gab es geschätzt 2022 Influenza-Opfer, in der Saison davor (2017/2018) 4277 und in den Wintermonaten 2016/2017 mit 4939 laut der AGES-Schätzung die höchste Zahl an Grippetoten der vergangenen sieben Jahre.