Mexiko: 13 Polizisten als Geiseln genommen

Regierung lässt sich nicht erpressen

Am Montag legten Tausende Bewohner aus verschiedenen Orten in der Region die Hauptstadt, Chilpancingo, lahm. Sie blockierten eine Autobahn, griffen die Sicherheitskräfte gewaltsam an und entführten einen gepanzerten Polizeiwagen, mit dem sie in das Gelände des örtlichen Regierungspalastes eindrangen. Obwohl 300 Beamte im Einsatz waren, vermieden sie eine direkte Konfrontation. Die Regierung bevorzugt den Dialog, lässt sich jedoch nicht erpressen. Zwölf Polizisten und Nationalgardisten wurden laut den örtlichen Behörden am Montag verletzt. Am Dienstag wurde die Autobahn erneut blockiert.