Zwei Genies und ihr Talent für große Emotionen

Mit jedem Saitenzupfen entführt Di Meola sein Publikum in eine faszinierende Traumwelt. Dabei bilden komplexe rhythmische Synkopen in Kombination mit provokanten Melodien und ausgefeilter Harmonie das Herzstück seiner Musik. Am 16. Juli kann man den mehrfachen Grammy-Preisträger in der neu eröffneten Csello Mühle in Oslip bewundern - bei seinem einzigen heurigen Österreich-Konzert!