Wiener Medienpsychologe Peter Vitouch (76) ist tot

Wie am Samstag bekannt wurde, starb der gebürtige Wiener, der am Institut für Kommunikationswissenschaften in Wien eine ganze Generation von Erstsemestrigen mit seiner Vorlesung „Einführung in die Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ in die Welt der Wissenschaft einführte, bereits am 1. Juli dieses Jahres.