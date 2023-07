„Wir werden den Menschen Gehör verschaffen“

Jüngsten Umfragen zufolge fühlen sich 58 Prozent der Menschen in Österreich von der heimischen Politik nicht berücksichtigt. „Wir werden den Interessen der arbeitenden Menschen in Vorarlberg Gehör verschaffen.“ Und es gibt so Einiges, was King laut ansprechen will. Neben der Bildung und dem Klimawandel sieht sie nicht zuletzt den Pflegebereich als große „Baustelle“. „Und aktuell gilt es natürlich, die Inflation zu bekämpfen. Die Politik muss endlich handeln. Der Bevölkerung ist es nicht mehr zu vermitteln, warum das gleiche Produkt in Vorarlberg ein, zwei Euro mehr kostet als nur ein paar Kilometer weiter in Deutschland. Zudem haben unsere Nachbarländer generell die Inflation weitaus besser bekämpft und in den Griff bekommen.“ Der Bundesregierung wirft sie vor allem zweierlei vor: Zum einen sei zwar einiges an Unterstützungsleistungen ausgeschüttet worden, allerdings habe man komplett auf die soziale Treffsicherheit vergessen. Und zum anderen habe man sich das Geld für die „Segnungen“ nicht von den Wohlhabenden geholt, sondern von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. „Stabile Preise haben wir davon jedenfalls nicht bekommen. Da muss man sich fragen: Wohin ging das ganze Geld?“