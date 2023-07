Koubek: „Für Dominic war es verpasste Chance“

Bei Dominic Thiem fällt das Resümee am zwiespältigsten aus. Auf der einen Seite ist es natürlich beeindruckend, dass er den Weltranglistenfünften an den Rand der Niederlage bringt, und seine Leistung war wirklich sehr in Ordnung, vor allem seine Kämpferqualitäten hat er einmal mehr unter Beweis gestellt. Andererseits habe ich Tsitsipas auf Rasen schon in Mallorca gesehen und finde, dass der momentan auch weit von seiner besten Form entfernt ist. Daher war das für Dominic meiner Meinung nach eher eine verpasste Chance. Und für den Kopf ist eine solche Niederlage natürlich auch nicht gut. Knapper kannst du ja kaum am Sieg dran sein, und wenn du dann doch wieder verlierst, gibt dir das zu knabbern. Dominic muss es schaffen, aus diesem Spiel wieder das Positive mitzunehmen.