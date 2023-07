Trauriges Jubiläum: Die Tragödie von Lassing

Wir wissen heute, 25 Jahre später, nicht mehr, was zuerst gekommen ist. Diese schreckliche Meldung, dass insgesamt zehn Bergleute verschüttet sind. Oder dieser gellende Schrei durch die Nacht: „Rennt’s! Rennt’s! Rennt’s um euer Leben! Da bricht alles ein.“ Und wir sind gerannt, blindlings los. Hinter uns knickten Masten ein, auf die Einsatzkräfte Lampen montiert hatten, einer nach dem anderen, bis es völlig finster war. Alles fiel in diese Grube, die sich mitten in Lassing auftat, ein klaffendes, bedrohliches, dunkles Loch.