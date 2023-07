Über den Klettersteig auf den Hochlantsch

Wer den Fels aber gerne spüren will, kann auf dem Franz-Scheikl-Klettersteig die Lantschmauern durchklettern und so den Hochlantsch bezwingen. Der Steig wurde im Jahr 2017 komplett renoviert und ist an den schwierigsten Passagen mit C/D bewertet, wobei der anspruchsvollste Grat (kurz vorm Ausstieg) umgangen werden kann.