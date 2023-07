Digitaler Euro: Werden Sie damit bezahlen?

Der digitale Euro wird laut dem deutschen Bundesbank-Präsidenten schon in wenigen Jahren zum Alltag der Menschen gehören. Die Vorbereitungen für eine digitale Variante der europäischen Gemeinschaftswährung laufen bereits seit Jahren. Die Variante soll demnach gesetzlich werden, aber das Bargeld - also Scheine und Münzen - nicht ersetzen. Vor allem möchte man ein europäisches Angebot für digitale Zahlungen anbieten, um unabhängig von US-amerikanischen Diensten wie „PayPal“ zu sein. Wie stehen Sie zum Thema „Digitaler Euro“? Können Sie sich vorstellen, in Zukunft damit online zu bezahlen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!