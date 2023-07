„Diesen Frauen gehört ein Denkmal gesetzt“

„Bei mir hatten sie wenigstens etwas zu essen. Ich habe für sie gesorgt“, erhebt Schauspielerin Maria Hofstätter im Gerichtssaal resolut ihre Stimme. Es sind Worte, die in ihrer Rolle als Bordellbesitzerin Regine Riehl fallen - im Festsaal der BOKU Wien im 18. Wiener Bezirk. Hier besuchte die “Krone„ die Drehs für ein “Universum History„ mit dem Titel “Europas vergessene Sklavinnen„, das den spektakulären Prozess um einen skandalösen Fall - in einem Mix aus Courtroom-Drama und dokumentarischen Sequenzen - abbildet. Der Riehl-Prozess im Jahr 1906 war mehr als ein Skandal. Er war ein Schlüsselmoment, in dem Frauen in der Prostitution erstmals öffentlich aus ihrer Opferrolle heraustraten und von der Gesellschaft Respekt einforderten. Vorangegangen waren verschlossene Türen, psychische und körperliche Gewalt inmitten ausbeuterischer Strukturen. Mit ins gemachte Bett des damals berühmtesten Bordells der kaiserlichen Residenzstadt legte sich anno dazumal auch die Polizei. Der Riehl-Prozess wühlt die Öffentlichkeit auf, weit über Wien hinaus. Und er ist Anstoß einer riesigen Diskussion, die die Medien, wie auch die “Kronen Zeitung“ damals, dominierte.