Neue Pläne: So soll Kinderarmut bekämpft werden

Wenn der Schulalltag zum Luxus wird: Immer mehr Familien können sich das Leben kaum noch leisten - und die Kinder bezahlen es mit Ausgrenzung und Benachteiligung, weil jeder Cent umgedreht werden muss und es als Jause nur noch bloßes Toastbrot gibt. Was dagegen tun? In Kärnten arbeitet man an der Lösung.