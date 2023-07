Straße in Wien wurde zum Hotspot für Raser

Bursche stirbt bei Flucht vor Polizei

Mit überhöhter Geschwindigkeit war Mittwochmorgen auch ein 15-jähriger Bursche in Wien-Döbling ohne Führerschein unterwegs. Auf seiner Fluchtfahrt vor der Polizei verlor der Lenker schließlich die Kontrolle und fuhr gegen einen Lichtmast und in weiterer Folge gegen ein parkendes Auto. Bei dem Unfall kam ein 17-jähriger Insasse ums Leben, der 15-Jährige und ein weiterer Bursche wurden schwer verletzt. Einer der beiden befindet sich in Lebensgefahr.