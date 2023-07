König Haralds Enkelin setzt Statement mit Frisur

Eine aufstrebende Künstlerin, die weiß, was sie will

Die 20-jährige Künstlerin malt und zeichnet und hat bereits ein Kinderbuch veröffentlicht. Sie fertigte schon Bilder im Stile ihres Vaters und Künstlers Ari Behn (†47) an und versteigerte welche für den guten Zweck. Erst vor kurzem machte die mutige junge Frau wieder auf sich aufmerksam, als sie sich an ihrem Geburtstag ihre Haare rasieren ließ, dies in einem Video festhielt und öffentlich teilte.