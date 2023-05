Norwegens Königs-Enkelin Maud rasierte sich Kopf

Bis zum Thron-Antritt wären die Haare schon nachgewachsen

Als Nummer fünf in der norwegischen Thronfolge hat Maud Angelica Behn ohnehin ein wenig mehr Freiheiten als ihre berühmte Cousine Prinzessin Ingrid Alexandra. Und diese genießt die Adlige auch in vollen Zügen. Im Herbst 2022 nahm die jüngste Künstlerin sogar am norwegischen Pendant von „The Masked Singer" teil und belegte den fünften Platz.