Die neue Einkaufstour der Herz-Gruppe

„Wir können alles bis zur Industrieanlage liefern und sind wahrscheinlich der Einzige in Europa, der komplett vom Dämmstoff bis zur neuen Heizung samt Planung alles selbst hat.“ Die Fabrik in Pinkafeld wurde deshalb gerade um 50 Prozent erweitert. Limit ist derzeit nur das Personal, „wir könnten sonst sofort 700 Millionen Euro Umsatz haben.“ Langsam will der 68-jährige Unternehmer nun die Zukunft der Gruppe regeln. „Ich denke da an eine gemeinnützige Stiftung.“