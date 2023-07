Erster Zivilprozess gegen Impfhersteller BioNTech

Im Rottweiler Landesgericht fordert erstmals ein Deutscher 150.000 Euro von dem Impfstoffhersteller BioNTech. Der Mann leide seit dem Corona-Stich an einer enormen Verschlechterung der Sehkraft auf seinem rechten Auge. Mit der Klage macht er es über 200 Deutschen vor. Und auch in Österreich könnte es bald so weit sein.