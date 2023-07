Humanitäre Hilfe um Armut zu reduzieren

Bereits seit Jahrzehnten im Osten Afrikas tätig

Gleich zwei der Großprojekte werden in Tansania abgewickelt - mehrere Vorarlberger mischen dort kräftig mit. Einer von ihnen ist Alexander Wostry, der als Student in das ostafrikanische Land kam, seine Frau kennenlernte und ein Infobüro sowie einen Garten aufbaute, in dem kompostiert und später Gemüse angebaut wurde. Aus dem kleinen Garten ist inzwischen ein großer Betrieb mit 85 Angestellten geworden. In fünf Regionen des Landes wird gearbeitet, rund 100.000 Bauern profitieren jedes Jahr von Wissen, das in Sachen nachhaltige Bewirtschaftung vermittelt wird.