Wechsel ist fix! Das ist der neue WAC-Verteidiger

Vom kanadischen Team ins WAC-Trainingslager

„Er ist sehr groß, schnell, sehr spielstark“, sagt Schmid, „und er ist sehr ehrgeizig, will sich weiterentwickeln.“ Und zur Stammkraft in Kanadas Team werden, bei dem er Sonntagnacht - nachdem der Zwei-Jahres-Vertrag beim WAC fixiert war - beim mageren 0:0 gegen Guatemala beim Gold Cup in Houston gar nicht mehr eingesetzt wurde.