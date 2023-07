Bachmann-Preis 2023 geht an Valeria Gordeev

Nach den Jury-Diskussionen wurden dem aus der Ukraine stammenden Autor Yevgeniy Breyger, der Österreicherin Anna Felnhofer und der Deutschen Valeria Gordeev gute Preischancen eingeräumt. Zum erweiterten Favoritenkreis zählten auch die aus Großbritannien stammende Autorin Jacinta Nandi, der in Frankreich geborene Jayrome C. Robinet sowie der polnisch-deutsche Autor Martin Piekar. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an die in aus Slowenien stammende Autorin Ana Marwan.