„Wahnsinn, wie das in letzter Zeit gerannt ist!“

Die Wildcard ist auch eine Bestätigung für eine bisher großartige Saison, oder?

Ja, es ist bisher definitiv die Ausnahmesaison. Paris-Achtelfinale, erstmals Top-100, Wildcard in Wimbledon - Wahnsinn, wie das in den letzten Wochen gerannt ist. Es ist eine Erleichterung, dass ich es in die Top-100 geschafft habe und dort jetzt auch mal bleibe, wenn ich so weiterspiele. Ich hoffe, das gibt mir im Kopf noch einmal einen kleinen Schub.