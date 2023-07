Im Wohnzimmer ist Novak seit 10 Jahren unschlagbar

Imposante 86:10-Bilanz

In Wimbledon ist Djokovic hingegen mit einer 86:10-Bilanz eine absolute Macht. Die Chancen stehen bestens, dass er mit seinem 24. Grand-Slam-Triumph seine Allzeitführung weiter ausbauen kann. „Das Turnier ist einzigartig, ich liebe die Atmosphäre und die Tradition hier“, so der Serbe, der am Samstag mit Lokalmadator Andy Murray trainierte, am Montag auf Pedro Cachin trifft. „Ich bin sehr glücklich, in welcher Verfassung ich mich aktuell befinde.“