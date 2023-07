Kein nächtliches Musikhören in Triests Lokalen

Mehr Ausgehviertel in Mailand

In der Millionenstadt Mailand plant der Stadtrat aktuell auch ein Paket, um das Nachtleben zu regeln. Nötig sei das deshalb, da die Ausgehviertel in den vergangenen Jahren auf ungefähr 15 gestiegen seien, sagte der Stadtrat für Sicherheit, Marco Granelli. Geplant ist eine Verordnung für Lokale, die unter anderem begrenzte Neueröffnungen in bestimmten Vierteln vorsieht.