„Ich war immer auf der Suche nach mir“

Wie war Ihr Ankommen in Vorarlberg?

Ich kannte Österreich nicht, hatte keinerlei Erwartungen, dachte höchstens, es wird auf jeden Fall besser sein als in Südafrika. Aber nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass es hier auch eine Art von Apartheid gab, wenn auch versteckt. Ich brachte nämlich auch meinen dreijährigen Sohn, den ich aus einer früheren Beziehung hatte, mit nach Lustenau. Das war 1986. Als er in den Kindergarten ging, kamen lauter neugierige Eltern, um sich das „Negerbüable“ anzuschauen. Das war wirklich so. Dann glaubten die Leute auch, dass ich kein Deutsch verstehe und redeten in aller Offenheit unschöne Dinge über mich. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass ich Afrikaans spreche, was mit dem Deutschen sehr verwandt ist. Ich verstand also alles. Oh, die ersten Jahre war ich sehr isoliert. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich mir einen Freundeskreis aufbauen konnte. Heute kann ich sagen, dass ich mich hier wohl fühle.