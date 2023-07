Über Böschung gerutscht: Gartenmauer stoppte Auto

Mit ausparkendem Auto kollidiert

Auf der Packer Bundesstraße, auf der am Donnerstag ja ein junger Motorradfahrer sein Leben verloren hatte, kam es wieder zu einem Unfall. Am Freitag krachte gegen 17.25 Uhr ein 50-jähriger Biker in St. Andrä mit seinem Motorrad gegen ein Auto, das gerade aus einer Parklücke hinausfuhr. „Der Motorradfahrer kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert“, so ein Beamter. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt.