Moskau blockiert Prigoschins Nachrichtenkanäle

Prigoschin: Wollten nicht Moskauer Führung stürzen

Die von Prigoschin angeführte Wagner-Gruppe hatte am Freitag und Samstag in der vergangenen Woche mehrere Militärstandorte im Süden Russlands unter ihre Kontrolle gebracht. Prigoschin kündigte einen Marsch auf Moskau an. Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand am Samstagabend schließlich ab. Die Aktion wurde von westlichen Beobachtern als Aufstand gegen den Kreml gewertet.