Knalleffekt! „AlphaTauri“ verschwindet aus der F1

Das bestätigte Teamchef Franz Tost am Freitag am Rande des Großen Preises von Österreich in Spielberg. „Derzeit sprechen wir glücklicherweise mit verschiedenen Unternehmen, es gibt ein großes Interesse an der Scuderia AlphaTauri. Aber es ist noch nichts unterschrieben oder bestätigt“, sagte der 67-jährige Tiroler.