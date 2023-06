Österreicher in der Formel 1? Das sagt Marko

Österreich hat seit den Zeiten von Jochen Rindt und Niki Lauda eine lebendige Formel-1-Tradition kultiviert. Doch fast 13 Jahre lang hat kein Österreicher mehr ein Rennen in der Motorsport-Königsklasse bestritten, und laut Experten dürfte das noch einige Zeit so bleiben. „Ich sehe keinen Österreicher, der in naher Zukunft in der Formel 1 erfolgreich sein könnte“, fällte Red-Bull-Konsulent Helmut Marko ein klares Urteil. „Nein. Null“, pflichtete DTM-Pilot Thomas Preining bei.