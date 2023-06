Sex-Entzug: Wenn alle „wollen“, aber niemand darf

Nach dem weiblichen Sturm auf die Akropolis, sollen die Männer durch den „Eros-Boykott“ der Frauen zermürbt und geschwächt zum Frieden gezwungen werden. Während sich die Krieger in ihrem Leid winden, bekommt das Publikum eine ganze Ladung voll Testosteron verabreicht – appetitlich verpackt in zweideutige Anspielungen, gewürzt mit einer großen Prise Humor. So wird Enthaltsamkeit – kurzzeitig – zum großen Spaß. Gespickt mit brandheißen Botschaften gegen Krieg und für Gleichberechtigung zieht Ruth Brauer-Kvam in ihrer Inszenierung alle Fäden für eine gelungene Sommerunterhaltung.