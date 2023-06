Hybridauto-Prototyp explodiert: Zwei Tote

Ermittler: Zylinder dürfte explodiert sein

Laut ersten Ermittlungsergebnissen dürfte ein Zylinder des Testfahrzeugs, eines VW Polo, explodiert sein. Der Unfall hatte sich bereits am Freitag ereignet. Tagelang kämpften die beiden Brandopfer um ihr Leben. Doch dieser Kampf endete tragisch: Prati starb an den Folgen der Explosion des Fahrzeuges, das sie in der Nähe von Neapel gesteuert hatte, wie es am Donnerstag hieß. Filace sei seinen Verletzungen in der Nacht auf Donnerstag erlegen, sagte ein Sprecher des Cardarelli-Krankenhauses in Neapel.