Bedingte Haft für gewalttätigen Psycho-Freund

Litt als Kind unter ADHS-Syndrom

Nachdem er angibt, Stimmen zu hören, wird er am Landeskrankenhaus Rankweil untersucht. Primar Haller: „Der Betroffene litt in seiner Kindheit am ADHS-Syndrom. Bei einem Drittel wächst sich das aus. Ein Drittel nimmt Drogen und ein Drittel leidet später an einer Persönlichkeitsstörung, wird dissozial und aggressiv. Im Fall des Betroffenen kommen Punkt zwei und drei zum Tragen.“