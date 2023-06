Lösung für die Alpenhotel-Bewohner in Sicht

Haimbuchner veranlasste Prüfung

Baurechtsreferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner hat sich der Problematik angenommen. „Nachdem sich viele Betroffene aus Goisern in dieser ungewöhnlichen Causa verzweifelt an mich gewandt haben – darunter auch junge Leute und Pensionisten mit Hauptwohnsitz, deren Existenzgrundlage durch eine Nutzungsuntersagung bedroht würde – habe ich eine allgemeine baurechtliche Prüfung durch mein Büro veranlasst. Und ich kann sagen, dass wir einer rechtskonformen Lösung sehr nahe sind. Eine Lösung, die Rechtssicherheit schafft, Existenzen bewahrt und die Versäumnisse der Vergangenheit ein für alle Mal ausräumt“, so Haimbuchner. Das Ergebnis dieser Prüfung ergab, dass durch die jahrzehntelange Nutzung als private Wohnungen aus baurechtlicher Sicht eine gesetzliche Möglichkeit im Rahmen des oberösterreichischen Baurechts gegeben ist, eine nachträgliche rechtliche Sanierung durch die Gemeinde zu ermöglichen.