Krach in Reichenau bei „Präsidentinnen“

Auf der Bühne fliegen in Werner Schwabs einstigem Skandalstück „Die Präsidentinnen“ zum Schluss die Fetzen. In Reichenau kam es bereits bei den Proben unter den Mitwirkenden zum Krach, der nun in der Schlussphase zwischen Petra Morzé und Marcello de Nardo offensichtlich eskalierte. Denn die beiden sind neun Tage vor der Premiere ausgestiegen - und nun springen Reichenau-Intendantin Maria Happel als „Erna“ und Therese Affolter als „Klofrau Mariedl“ ein. Bei all den Querelen ist Happel trotzdem „sehr zuversichtlich, dass wir am 7. Juli eine großartige Premiere erleben werden“. Drei Vorstellungen (23. und 30. Juli, 4. August) entfallen dennoch ersatzlos.