Rettungssperre im Spital Güssing abgewendet

Groß war – wie berichtet – am Dienstag die Aufregung, als bekannt wurde, dass ab Anfang Juli an zwei Nächten in der Woche eine Rettungssperre am Spital Güssing droht. Begründet wurde das in einem Schreiben von Gesundheit-Burgenland-Geschäftsführer Stephan Kriwanek mit einem akuten Personalmangel bei den Turnusärzten.