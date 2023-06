Rad-Ass Felix Gall ist voll im Frankreich-Fieber

Die Basis für die Tour de France hat der Nussdorfer im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada gelegt – 43.000 (!) Höhenmeter hat er als Vorbereitung abgespult. Daher macht er sich auch gar keine Sorgen, dass er wie beim Giro im Vorjahr körperliche Probleme bekommt. „Damals war ich kurz vorm Start krank, jetzt bin ich in einer tollen Verfassung.“ Gestern ist Gall in Bilbao (Sp) gelandet, heute wird mit den Kollegen die anspruchsvolle erste Etappe besichtigt.