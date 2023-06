„Viel Pech“: Marko sieht Schuld bei Hamilton

„Fahrer des Tages“ in Kanada

Aktuell fährt Albon in der „Motorsport-Königsklasse“ für das Williams-Team. Zuletzt konnte der 27-Jährige groß aufzeigen: Beim Rennen in Kanada wurde er sogar zum „Fahrer des Tages“ gekürt, nachdem er sich den siebenten Platz sichern hatte können.