„Ich will die Sportmarke Kneissl zurückbringen!“

Die Familiengeschichte der einstigen österreichischen Weltmarke Kneissl beginnt im Jahr 1861. „Damals hat mein Großvater Franz Kneissl I begonnen, Skier zu produzieren“, erinnert Franz Kneissl III. „In Österreich gab es damals das Know How dafür noch nicht und deshalb ging mein Großvater nach Norwegen, um dort die Herstellung von Skiern zu erlernen.“ Den ersten großen Produktionsauftrag erhielt die Firma Kneissl Inntal, wie das Unternehmen hieß, im Ersten Weltkrieg vom Militär. „Es galt Tourenskier für die Gebirgsjäger zur Verteidigung der Alpen zu bauen“, so Kneissl: „Mein Großvater verdiente damals gut und konnte das Geld in die Produktion von Skiern investieren.“