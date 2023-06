Sommerfeeling mit Open-Air, Quetschn-Sound & mehr

Am Wochenende steht in OÖ wieder jede Menge Abwechslung am Programm: Unverwechselbare Sounds garantieren Ina Regen in Bad Ischl oder folkshilfe beim von der „Krone“ präsentierten Woodstock der Blasmusik in Ort/I. Seinen Gegner schachmatt setzen lautet hingegen die Devise beim großen Chess Tournament in der PlusCity, und feiern bis zum Morgen kann man bei der „Fête Blanche“ im Linzer LE JARDIN.