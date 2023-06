Lukaschenko: Putin wollte Prigoschin töten

Rätsel um Aufenthaltsort

Während Informationen die Runde machen, dass Prigoschin nun im Exil in Belarus sei, wird spekuliert, dass das nicht der Wahrheit entsprechen könnte. Denn der Privatjet Embraer Legacy 600 (Hecknummer RA-02795), der Prigoschin gehören soll, ist laut dem Monitoring-Projekt Belaruski Gajun nach einem eintägigen Besuch in Minsk wieder nach Russland zurückgekehrt. Demnach ist die Maschine um 22.39 Uhr Ortszeit in Richtung Moskau abgehoben. Somit „parkte“ das Flugzeug insgesamt 14 Stunden und 59 Minuten am Militärflughafen Machulischtschi in der belarussischen Hauptstadt.