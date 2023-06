Steht in der SPÖ eine Personalrochade bevor?

ÖVP will Wechsel an Spitze

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas thematisierte am Dienstag die Gerüchte und forderte, dass Doskozil an der Spitze Platz machen müsse: „Was wir nicht brauchen, ist ein Tausch der Köpfe in der zweiten Reihe.“