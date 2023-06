Traumurlaub in Thailand endete im Krankenhaus

Es hätten ein paar entspannte Tage in Thailand werden sollen, doch gleich nach der Ankunft in Bangkok machte ein Horrorunfall dem Traumurlaub ein jähes Ende. Am Samstag vor einer Woche war Tina Schrempf (35) am Flughafen gelandet - sie war allein unterwegs. Wenige Minuten später passierte der noch ungeklärte Vorfall: Die Welserin stürzte über ein Geländer aus dem zweiten Stock der Ankunftshalle in die Tiefe.